Bugünkü Vultisig Fiyatı

Bugünkü Vultisig (VULT) fiyatı $ 0,150842 olup, son 24 saatte % 0,59 değişim gösterdi. Mevcut VULT / USD dönüşüm oranı VULT başına $ 0,150842 şeklindedir.

Vultisig, şu anda piyasa değeri açısından $ 15.080.468 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00M VULT şeklindedir. Son 24 saat içinde VULT, $ 0,147744 (en düşük) ile $ 0,153785 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,25 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,143521 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, VULT, son bir saatte -%0,21 ve son 7 günde -%5,56 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Vultisig (VULT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 15,08M$ 15,08M $ 15,08M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 15,08M$ 15,08M $ 15,08M Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Vultisig piyasa değeri $ 15,08M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki VULT arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 15,08M.