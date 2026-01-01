Bugünkü Wagmi Fiyatı

Bugünkü Wagmi (WAGMI) fiyatı $ 0,00213701 olup, son 24 saatte % 1,54 değişim gösterdi. Mevcut WAGMI / USD dönüşüm oranı WAGMI başına $ 0,00213701 şeklindedir.

Wagmi, şu anda piyasa değeri açısından $ 3.965.620 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,85B WAGMI şeklindedir. Son 24 saat içinde WAGMI, $ 0,00209978 (en düşük) ile $ 0,00219974 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,055698 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00151581 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WAGMI, son bir saatte -%0,58 ve son 7 günde -%9,13 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Wagmi (WAGMI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,97M$ 3,97M $ 3,97M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 11,21M$ 11,21M $ 11,21M Dolaşım Arzı 1,85B 1,85B 1,85B Toplam Arz 5.235.227.864,723753 5.235.227.864,723753 5.235.227.864,723753

Şu anki Wagmi piyasa değeri $ 3,97M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WAGMI arzı 1,85B olup, toplam arzı 5235227864.723753. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 11,21M.