wain (WAIN) Nedir?

Wain is a fun art project about a cute cat loosely inspired by Louis Wain’s love for cats. While the character has its own unique style, it draws a bit of influence from his whimsical take on feline charm. I’ve always admired Wain’s art and even have 15 of his prints in my home. This project brings my love for art to life on Solana, blending creativity with blockchain innovation and experimentation.

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wain (WAIN) Kaynağı Resmi Websitesi

wain (WAIN) Token Ekonomisi

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