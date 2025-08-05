Walrus the tusk ($TUSK) Nedir?

Walrus is the first mammal memecoin that borns thanks to walrus protocol in sui network. It was created to help to on-board the masses to the sui eco in a funny and Friendly way it was also verified in main sui wallet thanks to the co-founder and cpo adeniyi @TuskWalrusOnSui represents a blend of meme culture with crypto economics, leveraging the Sui blockchain's ecosystem to create a unique token persona and community around TUSK.

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Walrus the tusk ($TUSK) Kaynağı Resmi Websitesi

Walrus the tusk ($TUSK) Token Ekonomisi

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