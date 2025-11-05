BorsaDEX+
Bugünkü canlı Wave Swap fiyatı 0,00013333 USD. WAVE / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. WAVE fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

WAVE Hakkında Daha Fazla Bilgi

WAVE Fiyat Bilgileri

WAVE Nedir

WAVE Resmi Websitesi

WAVE Token Ekonomisi

WAVE Fiyat Tahmini

Wave Swap Logosu

Wave Swap Fiyatı (WAVE)

Listelenmedi

1 WAVE / USD Canlı Fiyatı:

$0,00013239
$0,00013239$0,00013239
-%15,801D
mexc
USD
Wave Swap (WAVE) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:18:11 (UTC+8)

Wave Swap (WAVE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00012246
$ 0,00012246$ 0,00012246
24 sa Düşük
$ 0,0001825
$ 0,0001825$ 0,0001825
24 sa Yüksek

$ 0,00012246
$ 0,00012246$ 0,00012246

$ 0,0001825
$ 0,0001825$ 0,0001825

$ 0,000764
$ 0,000764$ 0,000764

$ 0,00008004
$ 0,00008004$ 0,00008004

-%0,03

-%14,64

-%41,64

-%41,64

Wave Swap (WAVE) canlı fiyatı $0,00013333. WAVE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00012246 ve en yüksek $ 0,0001825 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WAVE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,000764, en düşük fiyatı ise $ 0,00008004 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, WAVE son bir saatte -%0,03 değişim gösterdi, 24 saatte -%14,64 ve son 7 günde -%41,64 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Wave Swap (WAVE) Piyasa Bilgileri

$ 129,87K
$ 129,87K$ 129,87K

--
----

$ 129,87K
$ 129,87K$ 129,87K

999,47M
999,47M 999,47M

999.466.733,309418
999.466.733,309418 999.466.733,309418

Şu anki Wave Swap piyasa değeri $ 129,87K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WAVE arzı 999,47M olup, toplam arzı 999466733.309418. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 129,87K.

Wave Swap (WAVE) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Wave Swap / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Wave Swap / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Wave Swap / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Wave Swap / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%14,64
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Wave Swap (WAVE) Nedir?

Glow Studio presents the first-ever VibeCode App Token. Rahim — a network CMO and creative strategist from the Solana ecosystem is vibecoding live with NoahAI by Plena Finance, fusing art, code, and consciousness to prototype a new DeFi App concept live on stream. Glow Studio is launching $WAVE linked to the proposed app. If the app and token gain enough traction, the team will apply for a Superteam Grant to scale it with Solana-native developers. Swap $WAVE to earn yield and stack $WEALTH → SECURE THE BAG.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır.

Wave Swap (WAVE) Kaynağı

Resmi Websitesi

Wave Swap Fiyat Tahmini (USD)

Wave Swap (WAVE) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Wave Swap (WAVE) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Wave Swap için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Wave Swap fiyat tahminini hemen kontrol edin!

WAVE Varlığından Yerel Para Birimlerine

Wave Swap (WAVE) Token Ekonomisi

Wave Swap (WAVE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WAVE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Wave Swap (WAVE) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Wave Swap (WAVE) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı WAVE fiyatı, 0,00013333 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
WAVE / USD güncel fiyatı nedir?
WAVE / USD güncel fiyatı $ 0,00013333. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Wave Swap varlığının piyasa değeri nedir?
WAVE piyasa değeri $ 129,87K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki WAVE arzı nedir?
Dolaşımdaki WAVE arzı, 999,47M USD.
WAVE için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
WAVE, ATH fiyatı olan 0,000764 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük WAVE fiyatı (ATL) nedir?
WAVE, ATL fiyatı olan 0,00008004 USD değerine düştü.
WAVE işlem hacmi nedir?
WAVE için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
WAVE bu yıl daha da yükselir mi?
WAVE piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için WAVE fiyat tahminine göz atın.
Wave Swap (WAVE) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

