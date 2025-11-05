Wave Swap (WAVE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00012246 24 sa Yüksek $ 0,0001825 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,000764 En Düşük Fiyat $ 0,00008004 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,03 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%14,64 Fiyat Değişimi (7 G) -%41,64

Wave Swap (WAVE) canlı fiyatı $0,00013333. WAVE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00012246 ve en yüksek $ 0,0001825 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WAVE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,000764, en düşük fiyatı ise $ 0,00008004 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, WAVE son bir saatte -%0,03 değişim gösterdi, 24 saatte -%14,64 ve son 7 günde -%41,64 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Wave Swap (WAVE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 129,87K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 129,87K Dolaşım Arzı 999,47M Toplam Arz 999.466.733,309418

Şu anki Wave Swap piyasa değeri $ 129,87K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WAVE arzı 999,47M olup, toplam arzı 999466733.309418. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 129,87K.