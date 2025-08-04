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Whales Market Fiyatı (WHALES)

Listelenmedi

Whales Market (WHALES) Canlı Fiyat Grafiği

$0,084469
$0,084469$0,084469
+%2,701D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Whales Market (WHALES) Fiyatı

Whales Market (WHALES), şu anda 0,084057 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 2,19M USD piyasa değerine sahiptir. WHALES / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Whales Market Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,30
Whales Market 24 saatlik fiyat değişimi
26,03M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Whales Market (WHALES) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Whales Market / USD fiyat değişimi, $ +0,00188786.
Son 30 gün içerisinde, Whales Market / USD fiyat değişimi, $ +0,0394100151.
Son 60 gün içerisinde, Whales Market / USD fiyat değişimi, $ +0,0676963892.
Son 90 gün içerisinde, Whales Market / USD fiyat değişimi, $ +0,05192019031955361.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00188786+%2,30
30 Gün$ +0,0394100151+%46,88
60 Gün$ +0,0676963892+%80,54
90 Gün$ +0,05192019031955361+%161,56

Whales Market (WHALES) Fiyat Analizi

En güncel Whales Market fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,081696
$ 0,081696$ 0,081696

$ 0,085131
$ 0,085131$ 0,085131

$ 4,41
$ 4,41$ 4,41

+%0,17

+%2,30

-%12,70

Whales Market (WHALES) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 2,19M
$ 2,19M$ 2,19M

--
----

26,03M
26,03M 26,03M

Whales Market (WHALES) Nedir?

Decentralized OTC DEX on Solana. Trade Airdrop allocations | Points | Tokens

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Whales Market (WHALES) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Whales Market (WHALES) Token Ekonomisi

Whales Market (WHALES) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WHALES tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

WHALES Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WHALES / VND
2.211,959955
1 WHALES / AUD
A$0,12944778
1 WHALES / GBP
0,06304275
1 WHALES / EUR
0,07228902
1 WHALES / USD
$0,084057
1 WHALES / MYR
RM0,35556111
1 WHALES / TRY
3,41859819
1 WHALES / JPY
¥12,356379
1 WHALES / ARS
ARS$114,67476225
1 WHALES / RUB
6,71195145
1 WHALES / INR
7,36843662
1 WHALES / IDR
Rp1.377,98338608
1 WHALES / KRW
116,10036897
1 WHALES / PHP
4,81562553
1 WHALES / EGP
￡E.4,07172108
1 WHALES / BRL
R$0,46399464
1 WHALES / CAD
C$0,11515809
1 WHALES / BDT
10,23646146
1 WHALES / NGN
128,13565023
1 WHALES / UAH
3,50685804
1 WHALES / VES
Bs10,339011
1 WHALES / CLP
$81,199062
1 WHALES / PKR
Rs23,82511608
1 WHALES / KZT
45,38657715
1 WHALES / THB
฿2,7234468
1 WHALES / TWD
NT$2,5048986
1 WHALES / AED
د.إ0,30848919
1 WHALES / CHF
Fr0,0672456
1 WHALES / HKD
HK$0,65984745
1 WHALES / MAD
.د.م0,76155642
1 WHALES / MXN
$1,57859046
1 WHALES / PLN
0,31017033
1 WHALES / RON
лв0,36816966
1 WHALES / SEK
kr0,81115005
1 WHALES / BGN
лв0,14205633
1 WHALES / HUF
Ft28,90468059
1 WHALES / CZK
1,78284897
1 WHALES / KWD
د.ك0,025637385
1 WHALES / ILS
0,2857938