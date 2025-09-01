whatever (WHATEVER) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00118481 $ 0,00118481 $ 0,00118481 24 sa Düşük $ 0,0026641 $ 0,0026641 $ 0,0026641 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00118481$ 0,00118481 $ 0,00118481 24 sa Yüksek $ 0,0026641$ 0,0026641 $ 0,0026641 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0026641$ 0,0026641 $ 0,0026641 En Düşük Fiyat $ 0,00121406$ 0,00121406 $ 0,00121406 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%6,12 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%50,36 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

whatever (WHATEVER) canlı fiyatı $0,00114927. WHATEVER, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00118481 ve en yüksek $ 0,0026641 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WHATEVER için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0026641, en düşük fiyatı ise $ 0,00121406 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, WHATEVER son bir saatte -%6,12 değişim gösterdi, 24 saatte -%50,36 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

whatever (WHATEVER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,16M$ 1,16M $ 1,16M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,16M$ 1,16M $ 1,16M Dolaşım Arzı 999,98M 999,98M 999,98M Toplam Arz 999.977.705,493834 999.977.705,493834 999.977.705,493834

Şu anki whatever piyasa değeri $ 1,16M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WHATEVER arzı 999,98M olup, toplam arzı 999977705.493834. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,16M.