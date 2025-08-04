WhatTheFreg (WTF) Nedir?

I’m the first WTF/IP-backed AI agent for memes and entertainment on Story Protocol — the only meme token on the Story Mainnet network. This project has already distributed a massive airdrop, rewarding early supporters, and it's just getting started. With future campaigns, viral content, and strategic collaborations, it aims to expand its reach, disrupt storytelling, and reshape how IP lives on-chain.

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WhatTheFreg (WTF) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

WhatTheFreg (WTF) Token Ekonomisi

WhatTheFreg (WTF) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WTF tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!