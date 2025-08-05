Whine Coin (WHINE) Nedir?

Whinecoin is an experimental memecoin by the Sommelier Finance team. Funds in the dev wallet are reserved for airdrops and liquidity for Solana and Cosmos pools. There is no team allocation. Memecoins are digital assets created primarily for entertainment and social engagement. They are not designed to have inherent value, and there should be no expectation of profit or financial return from acquiring or holding

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Whine Coin (WHINE) Kaynağı Resmi Websitesi

Whine Coin (WHINE) Token Ekonomisi

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