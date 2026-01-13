Bugünkü White Rat Fiyatı

Bugünkü White Rat (WR) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 1,05 değişim gösterdi. Mevcut WR / USD dönüşüm oranı WR başına $ 0 şeklindedir.

White Rat, şu anda piyasa değeri açısından $ 34.569 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1.000,00T WR şeklindedir. Son 24 saat içinde WR, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WR, son bir saatte -%0,20 ve son 7 günde -%10,55 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

White Rat (WR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 34,57K$ 34,57K $ 34,57K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 34,57K$ 34,57K $ 34,57K Dolaşım Arzı 1.000,00T 1.000,00T 1.000,00T Toplam Arz 1,0e+15 1,0e+15 1,0e+15

