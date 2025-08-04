WIDI (WIDI) Nedir?

Backed by the Solana Foundation with first of its kind tools & apps (Overlimit Grantee). The first and only mobile-native AI-powered App on Solana. WIDI App lets you auto-copy top traders without hunting for wallets and tap into AI-powered pre-trade analysis. Trading Leaders set their rules and earn fees every time someone copy their trades. The governance token $WIDI unlocks app perks and Hedge Fund access.

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WIDI (WIDI) Kaynağı Resmi Websitesi

WIDI (WIDI) Token Ekonomisi

WIDI (WIDI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WIDI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!