Windoge98 (EXE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,093168 $ 0,093168 $ 0,093168 24 sa Düşük $ 0,098852 $ 0,098852 $ 0,098852 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,093168$ 0,093168 $ 0,093168 24 sa Yüksek $ 0,098852$ 0,098852 $ 0,098852 Tüm Zamanların En Yükseği $ 2,43$ 2,43 $ 2,43 En Düşük Fiyat $ 0,07226$ 0,07226 $ 0,07226 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,51 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%2,05 Fiyat Değişimi (7 G) -%6,01 Fiyat Değişimi (7 G) -%6,01

Windoge98 (EXE) canlı fiyatı $0,096351. EXE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,093168 ve en yüksek $ 0,098852 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. EXE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 2,43, en düşük fiyatı ise $ 0,07226 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, EXE son bir saatte -%0,51 değişim gösterdi, 24 saatte +%2,05 ve son 7 günde -%6,01 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Windoge98 (EXE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 958,22K$ 958,22K $ 958,22K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 9.945.058,0 9.945.058,0 9.945.058,0

Şu anki Windoge98 piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki EXE arzı 0,00 olup, toplam arzı 9945058.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 958,22K.