Wolf of Dumb Street (WODS) Nedir?

Wolf of dumb street is a permissionless prediction market on Base. So easy that even 5 years old can use it. There is no limit to your imagination. In a world where Wall Street became too smart for its own good, where AI trades with AI, and algorithms battle algorithms, we created something different. Something dumber. Something real. This is a fun place for Based degens to discover their true imagination with prediction markets.

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Wolf of Dumb Street (WODS) Kaynağı Resmi Websitesi

Wolf of Dumb Street (WODS) Token Ekonomisi

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