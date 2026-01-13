Bugünkü WOM Protocol Fiyatı

Bugünkü WOM Protocol (WOM) fiyatı $ 0,00169335 olup, son 24 saatte % 0,81 değişim gösterdi. Mevcut WOM / USD dönüşüm oranı WOM başına $ 0,00169335 şeklindedir.

WOM Protocol, şu anda piyasa değeri açısından $ 401.323 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 237,00M WOM şeklindedir. Son 24 saat içinde WOM, $ 0,00158916 (en düşük) ile $ 0,00198647 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,950545 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WOM, son bir saatte +%0,01 ve son 7 günde -%7,67 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

WOM Protocol (WOM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 401,32K$ 401,32K $ 401,32K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,69M$ 1,69M $ 1,69M Dolaşım Arzı 237,00M 237,00M 237,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki WOM Protocol piyasa değeri $ 401,32K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WOM arzı 237,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,69M.