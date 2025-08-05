woofer (WOOFER) Nedir?

woofer is popcat's dog version. it's purely a community memecoin based on solana. the token was minted by @btcordinal team and 45% of the supply was burnt at launch the dog woofs. the logo also references a "subwoofer" as the dog emits loud sounds, which plays around a double sense narrative, as $woofer is a dog and also some kind of sound emittor as a subwoofer. social media growth is also one of the main focus, as woofer is all about being loud.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

woofer (WOOFER) Kaynağı Resmi Websitesi

woofer (WOOFER) Token Ekonomisi

woofer (WOOFER) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WOOFER tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!