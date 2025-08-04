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Woofi the genius dog Fiyatı (WOOFI)

Listelenmedi

Woofi the genius dog (WOOFI) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00132982
$0,00132982$0,00132982
+%25,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Woofi the genius dog (WOOFI) Fiyatı

Woofi the genius dog (WOOFI), şu anda 0,00133155 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,32M USD piyasa değerine sahiptir. WOOFI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Woofi the genius dog Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%26,06
Woofi the genius dog 24 saatlik fiyat değişimi
991,12M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Woofi the genius dog (WOOFI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Woofi the genius dog / USD fiyat değişimi, $ +0,00027525.
Son 30 gün içerisinde, Woofi the genius dog / USD fiyat değişimi, $ -0,0008598522.
Son 60 gün içerisinde, Woofi the genius dog / USD fiyat değişimi, $ -0,0009734429.
Son 90 gün içerisinde, Woofi the genius dog / USD fiyat değişimi, $ +0,00114695228814955905.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00027525+%26,06
30 Gün$ -0,0008598522-%64,57
60 Gün$ -0,0009734429-%73,10
90 Gün$ +0,00114695228814955905+%621,33

Woofi the genius dog (WOOFI) Fiyat Analizi

En güncel Woofi the genius dog fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00104762
$ 0,00104762$ 0,00104762

$ 0,00133906
$ 0,00133906$ 0,00133906

$ 0,00595592
$ 0,00595592$ 0,00595592

+%0,31

+%26,06

-%28,38

Woofi the genius dog (WOOFI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,32M
$ 1,32M$ 1,32M

--
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991,12M
991,12M 991,12M

Woofi the genius dog (WOOFI) Nedir?

We are helping stray dogs building sanctuarys, donations and more. changing the game with woofi on solana. the team is using cryptocurrencies to help stray dogs in an innovative way, They are building a large sanctuary in Mexico where they will be able to give a home to the dogs that are rescued daily. This will be fully documented and published on all our networks. woofi is changing the game with crypto

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Woofi the genius dog (WOOFI) Kaynağı

Resmi Websitesi

Woofi the genius dog (WOOFI) Token Ekonomisi

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WOOFI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WOOFI / VND
35,03973825
1 WOOFI / AUD
A$0,002050587
1 WOOFI / GBP
0,0009986625
1 WOOFI / EUR
0,001145133
1 WOOFI / USD
$0,00133155
1 WOOFI / MYR
RM0,0056324565
1 WOOFI / TRY
0,0541541385
1 WOOFI / JPY
¥0,19573785
1 WOOFI / ARS
ARS$1,8165670875
1 WOOFI / RUB
0,1063242675
1 WOOFI / INR
0,1167103575
1 WOOFI / IDR
Rp21,828685032
1 WOOFI / KRW
1,8391501755
1 WOOFI / PHP
0,0762844995
1 WOOFI / EGP
￡E.0,064500282
1 WOOFI / BRL
R$0,0073368405
1 WOOFI / CAD
C$0,0018242235
1 WOOFI / BDT
0,162156159
1 WOOFI / NGN
2,0298015045
1 WOOFI / UAH
0,055552266
1 WOOFI / VES
Bs0,16378065
1 WOOFI / CLP
$1,2862773
1 WOOFI / PKR
Rs0,377414532
1 WOOFI / KZT
0,7189704225
1 WOOFI / THB
฿0,04314222
1 WOOFI / TWD
NT$0,039733452
1 WOOFI / AED
د.إ0,0048867885
1 WOOFI / CHF
Fr0,00106524
1 WOOFI / HKD
HK$0,0104526675
1 WOOFI / MAD
.د.م0,012063843
1 WOOFI / MXN
$0,025006509
1 WOOFI / PLN
0,0049134195
1 WOOFI / RON
лв0,005832189
1 WOOFI / SEK
kr0,0128494575
1 WOOFI / BGN
лв0,0022503195
1 WOOFI / HUF
Ft0,4578800985
1 WOOFI / CZK
0,0282421755
1 WOOFI / KWD
د.ك0,00040612275
1 WOOFI / ILS
0,00452727