Bugünkü WOOLFUN Fiyatı

Bugünkü WOOLFUN (WOOLFUN) fiyatı $ 0,00001483 olup, son 24 saatte % 10,28 değişim gösterdi. Mevcut WOOLFUN / USD dönüşüm oranı WOOLFUN başına $ 0,00001483 şeklindedir.

WOOLFUN, şu anda piyasa değeri açısından $ 14.669,99 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 989,78M WOOLFUN şeklindedir. Son 24 saat içinde WOOLFUN, $ 0,0000139 (en düşük) ile $ 0,00001653 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00006966 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001197 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WOOLFUN, son bir saatte +%0,10 ve son 7 günde +%1,71 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

WOOLFUN (WOOLFUN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 14,67K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 14,67K Dolaşım Arzı 989,78M Toplam Arz 989.775.336,565732

