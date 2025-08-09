would Fiyatı (WOULD)
would (WOULD), şu anda 0,409186 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. WOULD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki WOULD / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, WOULD fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, would / USD fiyat değişimi, $ +0,01314594.
Son 30 gün içerisinde, would / USD fiyat değişimi, $ -0,0644603390.
Son 60 gün içerisinde, would / USD fiyat değişimi, $ -0,1163176674.
Son 90 gün içerisinde, would / USD fiyat değişimi, $ -0,1515768096740069.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,01314594
|+%3,32
|30 Gün
|$ -0,0644603390
|-%15,75
|60 Gün
|$ -0,1163176674
|-%28,42
|90 Gün
|$ -0,1515768096740069
|-%27,03
En güncel would fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,97
+%3,32
+%2,81
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is $WOULD? $WOULD stems from memes but transcends them, serving as a trusted long-term wealth vehicle. Born on the Solana (SOL) chain with decentralized Web3 blockchain tech, it's unique. By a stroke of luck, $WOULD became Elon Musk's favorite meme, and with just one sentence, it was activated. After experiencing a 2600 - fold price increase and a complete turnover of hands, it has built a solid foundation at the bottom. Since then, it has been reborn, surpassing 99% of meme coins and getting past the initial 0 - 1 phase. Future of $WOULD? Rather than relying on technology or applications, it depends on the consensus of its holders. Abandoning the typical meme coin PVP (Player vs. Player) approach, $WOULD embraces PVE (Player vs. Environment), making it a refreshing change among meme coins. Among the 99% of coins that eventually become worthless, it's like the "Crypto Berkshire Hathaway," where every holder is a shareholder. Abandon centralized stocks, real estate, and fiat currencies, and embrace cryptocurrencies that you can control, taking your destiny into your own hands. It is decentralized, non - inflationary, with no marketing and no fake data. It attracts a group of investors who share the same values for long-term value investing. $WOULD is everyone's piggy bank. Tokenomics $WOULD is only issued on the SOL chain and not on other chains. Any issuance on other chains is a scam. Supply: Decentralized, CTO now in charge. No Taxes, No Bullshit. It's that simple. LP tokens are burnt, and contract ownership is renounced. WOULD Mission: Empower long-term holders to generate profits while incentivizing them to reinvest in WOULD. WOULD Values: Integrity and honesty; embracing the philosophy that “slow is fast” by prioritizing health and longevity; striving for value creation beyond mere profit. WOULD Vision: To establish itself as the Berkshire Hathaway of cryptocurrency.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
would (WOULD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WOULD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 WOULD / VND
₫10.767,72959
|1 WOULD / AUD
A$0,62605458
|1 WOULD / GBP
￡0,30279764
|1 WOULD / EUR
€0,3478081
|1 WOULD / USD
$0,409186
|1 WOULD / MYR
RM1,73494864
|1 WOULD / TRY
₺16,64159462
|1 WOULD / JPY
¥60,150342
|1 WOULD / ARS
ARS$538,39875508
|1 WOULD / RUB
₽32,73078814
|1 WOULD / INR
₹35,89379592
|1 WOULD / IDR
Rp6.599,77326958
|1 WOULD / KRW
₩568,31025168
|1 WOULD / PHP
₱23,2213055
|1 WOULD / EGP
￡E.19,86188844
|1 WOULD / BRL
R$2,22187998
|1 WOULD / CAD
C$0,56058482
|1 WOULD / BDT
৳49,6751804
|1 WOULD / NGN
₦626,62334854
|1 WOULD / UAH
₴16,91165738
|1 WOULD / VES
Bs52,375808
|1 WOULD / CLP
$396,092048
|1 WOULD / PKR
Rs116,01241472
|1 WOULD / KZT
₸220,9399807
|1 WOULD / THB
฿13,22489152
|1 WOULD / TWD
NT$12,2346614
|1 WOULD / AED
د.إ1,50171262
|1 WOULD / CHF
Fr0,3273488
|1 WOULD / HKD
HK$3,20801824
|1 WOULD / MAD
.د.م3,69904144
|1 WOULD / MXN
$7,60267588
|1 WOULD / PLN
zł1,48943704
|1 WOULD / RON
лв1,7799591
|1 WOULD / SEK
kr3,91591002
|1 WOULD / BGN
лв0,68334062
|1 WOULD / HUF
Ft138,9391063
|1 WOULD / CZK
Kč8,58472228
|1 WOULD / KWD
د.ك0,12480173
|1 WOULD / ILS
₪1,40350798