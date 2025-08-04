Wrapped Beacon ETH (WBETH) Nedir?

WBETH is a liquid staking token, where 1 WBETH represents 1 ETH and the total staking rewards accrued by the ETH token on ETH Staking. WBETH will allow users to obtain immediate liquidity and participate in DeFi projects, while ensuring their eligibility to receive the corresponding ETH Staking rewards accrued. On-chain users can stake their ETH to obtain WBETH by interacting with the official smart contract provided by Binance. Binance users can wrap their BETH tokens to WBETH, and unwrap their WBETH to BETH tokens on the Binance ETH Staking page at zero fees.

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Wrapped Beacon ETH (WBETH) Kaynağı Resmi Websitesi

Wrapped Beacon ETH (WBETH) Token Ekonomisi

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