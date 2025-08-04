Wrapped BNB (WBNB) Nedir?

Wrapped BNB a wrapped version of the BNB native tokens on the BEP-20 standard on the Binance Smart Chain and other EVM-compatible chains. Not to be confused with BNB Native Token on the BSC Chain.

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Wrapped BNB (WBNB) Kaynağı Resmi Websitesi

Wrapped BNB (WBNB) Token Ekonomisi

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