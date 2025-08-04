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Wrapped HLP Fiyatı (WHLP)

Listelenmedi

Wrapped HLP (WHLP) Canlı Fiyat Grafiği

$1.01
$1.01$1.01
-0.10%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Wrapped HLP (WHLP) Fiyatı

Wrapped HLP (WHLP), şu anda 1.01 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 6.80M USD piyasa değerine sahiptir. WHLP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Wrapped HLP Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-0.11%
Wrapped HLP 24 saatlik fiyat değişimi
6.73M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Wrapped HLP (WHLP) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wrapped HLP / USD fiyat değişimi, $ -0.001139838991528.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped HLP / USD fiyat değişimi, $ +0.0102297850.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped HLP / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped HLP / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.001139838991528-0.11%
30 Gün$ +0.0102297850+1.01%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Wrapped HLP (WHLP) Fiyat Analizi

En güncel Wrapped HLP fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

$ 1.015
$ 1.015$ 1.015

$ 1.021
$ 1.021$ 1.021

+0.04%

-0.11%

+0.55%

Wrapped HLP (WHLP) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 6.80M
$ 6.80M$ 6.80M

--
----

6.73M
6.73M 6.73M

Wrapped HLP (WHLP) Nedir?

Wrapped HyperLiquidity Provider (WHLP), developed by Looping Collective, is a USD-denominated token that automatically deposits into HLP. Initially valued at 1.00 USD per WHLP, its value appreciates over time as HLP rewards accrue. WHLP is a tokenized representation of HyperLiquidity Provider (HLP), that enables holders to earn HLP’s yield while retaining full liquidity and DeFi composability on HyperEVM.

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Wrapped HLP (WHLP) Kaynağı

Resmi Websitesi

Wrapped HLP (WHLP) Token Ekonomisi

Wrapped HLP (WHLP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WHLP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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WHLP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WHLP / VND
26,578.15
1 WHLP / AUD
A$1.5554
1 WHLP / GBP
0.7575
1 WHLP / EUR
0.8686
1 WHLP / USD
$1.01
1 WHLP / MYR
RM4.2723
1 WHLP / TRY
41.0767
1 WHLP / JPY
¥148.47
1 WHLP / ARS
ARS$1,377.8925
1 WHLP / RUB
80.6485
1 WHLP / INR
88.5265
1 WHLP / IDR
Rp16,557.3744
1 WHLP / KRW
1,395.0221
1 WHLP / PHP
57.8629
1 WHLP / EGP
￡E.48.9244
1 WHLP / BRL
R$5.5651
1 WHLP / CAD
C$1.3837
1 WHLP / BDT
122.9978
1 WHLP / NGN
1,539.6339
1 WHLP / UAH
42.1372
1 WHLP / VES
Bs124.23
1 WHLP / CLP
$975.66
1 WHLP / PKR
Rs286.2744
1 WHLP / KZT
545.3495
1 WHLP / THB
฿32.7341
1 WHLP / TWD
NT$30.1384
1 WHLP / AED
د.إ3.7067
1 WHLP / CHF
Fr0.808
1 WHLP / HKD
HK$7.9285
1 WHLP / MAD
.د.م9.1506
1 WHLP / MXN
$18.9779
1 WHLP / PLN
3.7269
1 WHLP / RON
лв4.4238
1 WHLP / SEK
kr9.7566
1 WHLP / BGN
лв1.7069
1 WHLP / HUF
Ft347.5511
1 WHLP / CZK
21.4423
1 WHLP / KWD
د.ك0.30805
1 WHLP / ILS
3.434