WNEAR Hakkında Daha Fazla Bilgi

WNEAR Fiyat Bilgileri

WNEAR Resmi Websitesi

WNEAR Token Ekonomisi

WNEAR Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Wrapped Near Logosu

Wrapped Near Fiyatı (WNEAR)

Listelenmedi

Wrapped Near (WNEAR) Canlı Fiyat Grafiği

$2,49
$2,49$2,49
+%1,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Wrapped Near (WNEAR) Fiyatı

Wrapped Near (WNEAR), şu anda 2,49 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. WNEAR / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Wrapped Near Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,87
Wrapped Near 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki WNEAR / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, WNEAR fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Wrapped Near (WNEAR) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wrapped Near / USD fiyat değişimi, $ +0,0214974.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped Near / USD fiyat değişimi, $ +0,3705710130.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped Near / USD fiyat değişimi, $ +0,0454088850.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped Near / USD fiyat değişimi, $ -0,1213420983175857.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0214974+%0,87
30 Gün$ +0,3705710130+%14,88
60 Gün$ +0,0454088850+%1,82
90 Gün$ -0,1213420983175857-%4,64

Wrapped Near (WNEAR) Fiyat Analizi

En güncel Wrapped Near fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 2,39
$ 2,39$ 2,39

$ 2,52
$ 2,52$ 2,52

$ 20,5
$ 20,5$ 20,5

-%1,29

+%0,87

-%5,69

Wrapped Near (WNEAR) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Wrapped Near (WNEAR) Nedir?

Wrapped Near is a 1:1 equivalent of Near represented on the Near Blockchain.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Wrapped Near (WNEAR) Kaynağı

Resmi Websitesi

Wrapped Near (WNEAR) Token Ekonomisi

Wrapped Near (WNEAR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WNEAR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Wrapped Near (WNEAR) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

WNEAR Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WNEAR / VND
65.524,35
1 WNEAR / AUD
A$3,8097
1 WNEAR / GBP
1,8426
1 WNEAR / EUR
2,1165
1 WNEAR / USD
$2,49
1 WNEAR / MYR
RM10,5078
1 WNEAR / TRY
101,2185
1 WNEAR / JPY
¥366,03
1 WNEAR / ARS
ARS$3.315,5595
1 WNEAR / RUB
199,2
1 WNEAR / INR
218,4228
1 WNEAR / IDR
Rp40.819,6656
1 WNEAR / KRW
3.448,7496
1 WNEAR / PHP
142,677
1 WNEAR / EGP
￡E.120,6156
1 WNEAR / BRL
R$13,6203
1 WNEAR / CAD
C$3,4113
1 WNEAR / BDT
303,0081
1 WNEAR / NGN
3.807,3345
1 WNEAR / UAH
103,584
1 WNEAR / VES
Bs313,74
1 WNEAR / CLP
$2.430,24
1 WNEAR / PKR
Rs703,5744
1 WNEAR / KZT
1.337,9766
1 WNEAR / THB
฿80,5266
1 WNEAR / TWD
NT$74,5008
1 WNEAR / AED
د.إ9,1383
1 WNEAR / CHF
Fr1,992
1 WNEAR / HKD
HK$19,5216
1 WNEAR / MAD
.د.م22,6092
1 WNEAR / MXN
$46,4136
1 WNEAR / PLN
9,1383
1 WNEAR / RON
лв10,8564
1 WNEAR / SEK
kr23,9787
1 WNEAR / BGN
лв4,1832
1 WNEAR / HUF
Ft851,8539
1 WNEAR / CZK
52,539
1 WNEAR / KWD
د.ك0,75945
1 WNEAR / ILS
8,5158