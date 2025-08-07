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Wrapped OETH Fiyatı (WOETH)

Listelenmedi

Wrapped OETH (WOETH) Canlı Fiyat Grafiği

$4.079,42
$4.079,42$4.079,42
+%0,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Wrapped OETH (WOETH) Fiyatı

Wrapped OETH (WOETH), şu anda 4.079,42 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. WOETH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Wrapped OETH Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,55
Wrapped OETH 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Wrapped OETH (WOETH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wrapped OETH / USD fiyat değişimi, $ +22,15.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped OETH / USD fiyat değişimi, $ +1.722,7574233900.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped OETH / USD fiyat değişimi, $ +1.762,4114255000.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped OETH / USD fiyat değişimi, $ +1.771,1571151054267.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +22,15+%0,55
30 Gün$ +1.722,7574233900+%42,23
60 Gün$ +1.762,4114255000+%43,20
90 Gün$ +1.771,1571151054267+%76,73

Wrapped OETH (WOETH) Fiyat Analizi

En güncel Wrapped OETH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 4.051,45
$ 4.051,45$ 4.051,45

$ 4.138,52
$ 4.138,52$ 4.138,52

$ 7.091,89
$ 7.091,89$ 7.091,89

--

+%0,55

-%5,87

Wrapped OETH (WOETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

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0,00
0,00 0,00

Wrapped OETH (WOETH) Nedir?

Wrapped OETH provides a non-rebasing version of OETH that still earns yield. As an ERC-4626 tokenized vault, wOETH simplifies DeFi integrations and may provide tax benefits in some jurisdictions.

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Wrapped OETH (WOETH) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Wrapped OETH (WOETH) Token Ekonomisi

Wrapped OETH (WOETH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WOETH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

WOETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WOETH / VND
107.349.937,3
1 WOETH / AUD
A$6.241,5126
1 WOETH / GBP
3.018,7708
1 WOETH / EUR
3.467,507
1 WOETH / USD
$4.079,42
1 WOETH / MYR
RM17.215,1524
1 WOETH / TRY
165.828,423
1 WOETH / JPY
¥599.674,74
1 WOETH / ARS
ARS$5.431.951,701
1 WOETH / RUB
326.353,6
1 WOETH / INR
357.846,7224
1 WOETH / IDR
Rp66.875.727,0048
1 WOETH / KRW
5.650.159,8768
1 WOETH / PHP
233.750,766
1 WOETH / EGP
￡E.197.607,1048
1 WOETH / BRL
R$22.314,4274
1 WOETH / CAD
C$5.588,8054
1 WOETH / BDT
496.424,6198
1 WOETH / NGN
6.237.637,151
1 WOETH / UAH
169.703,872
1 WOETH / VES
Bs514.006,92
1 WOETH / CLP
$3.981.513,92
1 WOETH / PKR
Rs1.152.680,9152
1 WOETH / KZT
2.192.035,5428
1 WOETH / THB
฿131.928,4428
1 WOETH / TWD
NT$122.056,2464
1 WOETH / AED
د.إ14.971,4714
1 WOETH / CHF
Fr3.263,536
1 WOETH / HKD
HK$31.982,6528
1 WOETH / MAD
.د.م37.041,1336
1 WOETH / MXN
$75.999,5946
1 WOETH / PLN
14.971,4714
1 WOETH / RON
лв17.786,2712
1 WOETH / SEK
kr39.203,2262
1 WOETH / BGN
лв6.853,4256
1 WOETH / HUF
Ft1.394.672,1096
1 WOETH / CZK
86.075,762
1 WOETH / KWD
د.ك1.244,2231
1 WOETH / ILS
13.951,6164