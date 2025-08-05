Wrapped OrdBridge (WBRGE) Nedir?

OrdBridge is a Bridge between BRC-20 and ERC-20. BRGE is the native inscribed version on BRC-20 of OrdBridge and wBRGE is wrapped BRGE which exists on Ethereum mainnet. This bridging of BRGE to wBRGE from BRC-20 to ERC-20 has been done by OrdBridge itself. The bridge has been mainnet for months and is working flawlessly without any issues.

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Wrapped OrdBridge (WBRGE) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Wrapped OrdBridge (WBRGE) Token Ekonomisi

Wrapped OrdBridge (WBRGE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WBRGE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!