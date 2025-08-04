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Wrapped POL Fiyatı (WPOL)

Listelenmedi

Wrapped POL (WPOL) Canlı Fiyat Grafiği

$0,202819
$0,202819$0,202819
+%0,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Wrapped POL (WPOL) Fiyatı

Wrapped POL (WPOL), şu anda 0,202816 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 44,94M USD piyasa değerine sahiptir. WPOL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Wrapped POL Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,85
Wrapped POL 24 saatlik fiyat değişimi
221,62M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Wrapped POL (WPOL) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wrapped POL / USD fiyat değişimi, $ +0,00170382.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped POL / USD fiyat değişimi, $ +0,0244803576.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped POL / USD fiyat değişimi, $ -0,0099768841.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped POL / USD fiyat değişimi, $ -0,01395044595711633.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00170382+%0,85
30 Gün$ +0,0244803576+%12,07
60 Gün$ -0,0099768841-%4,91
90 Gün$ -0,01395044595711633-%6,43

Wrapped POL (WPOL) Fiyat Analizi

En güncel Wrapped POL fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,199847
$ 0,199847$ 0,199847

$ 0,203571
$ 0,203571$ 0,203571

$ 2,91
$ 2,91$ 2,91

+%0,42

+%0,85

-%15,59

Wrapped POL (WPOL) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 44,94M
$ 44,94M$ 44,94M

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221,62M
221,62M 221,62M

Wrapped POL (WPOL) Nedir?

Wrapped Matic on Polygon (PoS) chain.

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Wrapped POL (WPOL) Kaynağı

Resmi Websitesi

Wrapped POL (WPOL) Token Ekonomisi

Wrapped POL (WPOL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WPOL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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WPOL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WPOL / VND
5.337,10304
1 WPOL / AUD
A$0,31233664
1 WPOL / GBP
0,152112
1 WPOL / EUR
0,17442176
1 WPOL / USD
$0,202816
1 WPOL / MYR
RM0,85791168
1 WPOL / TRY
8,24852672
1 WPOL / JPY
¥29,813952
1 WPOL / ARS
ARS$276,691728
1 WPOL / RUB
16,1948576
1 WPOL / INR
17,7768224
1 WPOL / IDR
Rp3.324,85192704
1 WPOL / KRW
280,13148736
1 WPOL / PHP
11,61932864
1 WPOL / EGP
￡E.9,82440704
1 WPOL / BRL
R$1,11751616
1 WPOL / CAD
C$0,27785792
1 WPOL / BDT
24,69893248
1 WPOL / NGN
309,17068224
1 WPOL / UAH
8,46148352
1 WPOL / VES
Bs24,946368
1 WPOL / CLP
$195,920256
1 WPOL / PKR
Rs57,48616704
1 WPOL / KZT
109,5104992
1 WPOL / THB
฿6,57326656
1 WPOL / TWD
NT$6,05202944
1 WPOL / AED
د.إ0,74433472
1 WPOL / CHF
Fr0,1622528
1 WPOL / HKD
HK$1,5921056
1 WPOL / MAD
.د.م1,83751296
1 WPOL / MXN
$3,81091264
1 WPOL / PLN
0,74839104
1 WPOL / RON
лв0,88833408
1 WPOL / SEK
kr1,95920256
1 WPOL / BGN
лв0,34275904
1 WPOL / HUF
Ft69,79101376
1 WPOL / CZK
4,30578368
1 WPOL / KWD
د.ك0,06185888
1 WPOL / ILS
0,6895744