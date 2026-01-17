Bugünkü Wrapped Zano Fiyatı

Bugünkü Wrapped Zano (WZANO) fiyatı $ 10,19 olup, son 24 saatte % 2,96 değişim gösterdi. Mevcut WZANO / USD dönüşüm oranı WZANO başına $ 10,19 şeklindedir.

Wrapped Zano, şu anda piyasa değeri açısından $ 338.394 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 33,21K WZANO şeklindedir. Son 24 saat içinde WZANO, $ 10,13 (en düşük) ile $ 10,57 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 11,58 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 9,54 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WZANO, son bir saatte -%0,00 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Wrapped Zano (WZANO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 338,39K$ 338,39K $ 338,39K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 10,19M$ 10,19M $ 10,19M Dolaşım Arzı 33,21K 33,21K 33,21K Toplam Arz 1.000.000,0 1.000.000,0 1.000.000,0

Şu anki Wrapped Zano piyasa değeri $ 338,39K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WZANO arzı 33,21K olup, toplam arzı 1000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 10,19M.