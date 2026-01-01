Bugünkü WUFFI Fiyatı

Bugünkü WUFFI (WUF) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 3,43 değişim gösterdi. Mevcut WUF / USD dönüşüm oranı WUF başına $ 0 şeklindedir.

WUFFI, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.509.959 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 82,56T WUF şeklindedir. Son 24 saat içinde WUF, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00000167 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WUF, son bir saatte -%0,94 ve son 7 günde +%18,14 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

WUFFI (WUF) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,51M$ 1,51M $ 1,51M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,51M$ 1,51M $ 1,51M Dolaşım Arzı 82,56T 82,56T 82,56T Toplam Arz 82.555.960.690.208,12 82.555.960.690.208,12 82.555.960.690.208,12

Şu anki WUFFI piyasa değeri $ 1,51M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WUF arzı 82,56T olup, toplam arzı 82555960690208.12. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,51M.