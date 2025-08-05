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X World Games Fiyatı (XWG)

Listelenmedi

X World Games (XWG) Canlı Fiyat Grafiği

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-%0,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü X World Games (XWG) Fiyatı

X World Games (XWG), şu anda 0,00005729 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 196,17K USD piyasa değerine sahiptir. XWG / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

X World Games Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,53
X World Games 24 saatlik fiyat değişimi
3,42B USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında X World Games (XWG) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, X World Games / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, X World Games / USD fiyat değişimi, $ -0,0000023038.
Son 60 gün içerisinde, X World Games / USD fiyat değişimi, $ -0,0000126583.
Son 90 gün içerisinde, X World Games / USD fiyat değişimi, $ -0,00001306916753622915.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%0,53
30 Gün$ -0,0000023038-%4,02
60 Gün$ -0,0000126583-%22,09
90 Gün$ -0,00001306916753622915-%18,57

X World Games (XWG) Fiyat Analizi

En güncel X World Games fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00005709
$ 0,00005709$ 0,00005709

$ 0,00005793
$ 0,00005793$ 0,00005793

$ 0,289575
$ 0,289575$ 0,289575

-%0,52

-%0,53

-%0,35

X World Games (XWG) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 196,17K
$ 196,17K$ 196,17K

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3,42B
3,42B 3,42B

X World Games (XWG) Nedir?

The virtual world of the new internet, trade #NFT everywhere.

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X World Games (XWG) Kaynağı

Resmi Websitesi

X World Games (XWG) Token Ekonomisi

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XWG Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 XWG / VND
1,50758635
1 XWG / AUD
A$0,0000882266
1 XWG / GBP
0,0000429675
1 XWG / EUR
0,0000492694
1 XWG / USD
$0,00005729
1 XWG / MYR
RM0,0002423367
1 XWG / TRY
0,0023294114
1 XWG / JPY
¥0,00842163
1 XWG / ARS
ARS$0,0781578825
1 XWG / RUB
0,0045734607
1 XWG / INR
0,0050289162
1 XWG / IDR
Rp0,9391801776
1 XWG / KRW
0,0793489416
1 XWG / PHP
0,0032844357
1 XWG / EGP
￡E.0,0027757005
1 XWG / BRL
R$0,0003156679
1 XWG / CAD
C$0,0000784873
1 XWG / BDT
0,0069767762
1 XWG / NGN
0,0873323031
1 XWG / UAH
0,0023901388
1 XWG / VES
Bs0,00716125
1 XWG / CLP
$0,05534214
1 XWG / PKR
Rs0,0162846825
1 XWG / KZT
0,0309337355
1 XWG / THB
฿0,0018544773
1 XWG / TWD
NT$0,0017118252
1 XWG / AED
د.إ0,0002102543
1 XWG / CHF
Fr0,000045832
1 XWG / HKD
HK$0,0004491536
1 XWG / MAD
.د.م0,0005190474
1 XWG / MXN
$0,0010810623
1 XWG / PLN
0,0002114001
1 XWG / RON
лв0,0002509302
1 XWG / SEK
kr0,0005539943
1 XWG / BGN
лв0,0000968201
1 XWG / HUF
Ft0,0197753622
1 XWG / CZK
0,0012174125
1 XWG / KWD
د.ك0,00001747345
1 XWG / ILS
0,0001953589