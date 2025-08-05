XANA (XETA) Nedir?

XANA is a leading global AI-driven Layer-1 infrastructure for the metaverse, empowering billions to engage in a seamless Web3.0 cross-reality economy. Trusted by over 100 major institutions, local governments, global brands, and top IPs.

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XANA (XETA) Kaynağı Resmi Websitesi

XANA (XETA) Token Ekonomisi

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