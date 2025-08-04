XAYA (WCHI) Nedir?

In 2013 the XAYA team introduced the world to true blockchain gaming with the Huntercoin experiment. Since then, they have pushed blockchain technologies ahead with several unique innovations. Through several years of R&D, the team proudly presents this new platform where games can run serverless and unstoppable on the blockchain with countless thousands of games and millions of players.

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XAYA (WCHI) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

XAYA (WCHI) Token Ekonomisi

XAYA (WCHI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WCHI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!