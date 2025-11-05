XBOOS (XBOOS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 24 sa Düşük $ 0 24 sa Yüksek Tüm Zamanların En Yükseği $ 0 En Düşük Fiyat $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) +3.78% Fiyat Değişimi (7 G) -27.89%

XBOOS (XBOOS) canlı fiyatı --. XBOOS, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. XBOOS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, XBOOS son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte +3.78% ve son 7 günde -27.89% değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

XBOOS (XBOOS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 47.52K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 47.52K Dolaşım Arzı 9.75B Toplam Arz 9,750,000,000.0

Şu anki XBOOS piyasa değeri $ 47.52K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki XBOOS arzı 9.75B olup, toplam arzı 9750000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 47.52K.