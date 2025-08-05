XDEFI Fiyatı (XDEFI)
XDEFI (XDEFI), şu anda 0,00903309 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,17M USD piyasa değerine sahiptir. XDEFI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, XDEFI / USD fiyat değişimi, $ +0,00026022.
Son 30 gün içerisinde, XDEFI / USD fiyat değişimi, $ -0,0030669490.
Son 60 gün içerisinde, XDEFI / USD fiyat değişimi, $ -0,0037848963.
Son 90 gün içerisinde, XDEFI / USD fiyat değişimi, $ -0,00145219219050905.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00026022
|+%2,97
|30 Gün
|$ -0,0030669490
|-%33,95
|60 Gün
|$ -0,0037848963
|-%41,90
|90 Gün
|$ -0,00145219219050905
|-%13,84
En güncel XDEFI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,67
+%2,97
-%1,50
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
In October 2024, the $XDEFI token migrated to the $CTRL token on a 1:1 basis. If you still hold any $XDEFI tokens you can migrate them to $CTRL on a 1:1 basis any time until September 2025 using the official migration tool which is available here: https://app.ctrl.xyz/migrate. Ctrl Wallet will cover the gas fees involved with your migration provided that you complete your migration by 31 December 2024. If you are interested in buying the token for Ctrl Wallet, please purchase $CTRL. Please note that any liquidity pools for the $XDEFI token are no longer supported by Ctrl Wallet and you can expect to experience high slippage. ------- XDEFI is a non-custodial wallet that allows you to securely swap, store, and send NFTs and crypto across 14 blockchains. Join more than 100,000 people who trust XDEFI Wallet! One wallet for all of Web3: Swap, send and store more than 10,000 assets on Ethereum, THORChain, Avalanche, Fantom, Arbitrum, Polygon, Bitcoin, Binance Chain, Binance Smart Chain, Doge, Litecoin, Luna2, Luna Classic and Bitcoin Cash. A single gallery for all your NFTs: A single, customisable gallery for your Ethereum, Avalanche, Fantom, Arbitrum, Polygon, Binance Chain and Luna2 NFTs. Permissionless swaps and bridging: Unlimited swaps for all THORChain assets, all within the wallet. XDEFI Wallet is non-custodial: We never have access to your funds. XDEFI Wallet never stores your seed phrase, your password or any private information. You are always in full control of your funds and data.
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|1 XDEFI / VND
₫237,70576335
|1 XDEFI / AUD
A$0,0139109586
|1 XDEFI / GBP
￡0,0067748175
|1 XDEFI / EUR
€0,0077684574
|1 XDEFI / USD
$0,00903309
|1 XDEFI / MYR
RM0,0382099707
|1 XDEFI / TRY
₺0,3672854394
|1 XDEFI / JPY
¥1,32786423
|1 XDEFI / ARS
ARS$12,3233930325
|1 XDEFI / RUB
₽0,7210212438
|1 XDEFI / INR
₹0,7929246402
|1 XDEFI / IDR
Rp148,0834189296
|1 XDEFI / KRW
₩12,5111909736
|1 XDEFI / PHP
₱0,5178670497
|1 XDEFI / EGP
￡E.0,4376532105
|1 XDEFI / BRL
R$0,0497723259
|1 XDEFI / CAD
C$0,0123753333
|1 XDEFI / BDT
৳1,1000497002
|1 XDEFI / NGN
₦13,7699520651
|1 XDEFI / UAH
₴0,3768605148
|1 XDEFI / VES
Bs1,12913625
|1 XDEFI / CLP
$8,72596494
|1 XDEFI / PKR
Rs2,5676558325
|1 XDEFI / KZT
₸4,8774169455
|1 XDEFI / THB
฿0,2924011233
|1 XDEFI / TWD
NT$0,2699087292
|1 XDEFI / AED
د.إ0,0331514403
|1 XDEFI / CHF
Fr0,007226472
|1 XDEFI / HKD
HK$0,0709097565
|1 XDEFI / MAD
.د.م0,0818397954
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$0,1704544083
|1 XDEFI / PLN
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|1 XDEFI / RON
лв0,0395649342
|1 XDEFI / SEK
kr0,0873499803
|1 XDEFI / BGN
лв0,0152659221
|1 XDEFI / HUF
Ft3,1180420062
|1 XDEFI / CZK
Kč0,1919531625
|1 XDEFI / KWD
د.ك0,00275509245
|1 XDEFI / ILS
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