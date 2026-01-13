Bugünkü Xera Fiyatı

Bugünkü Xera (XERA) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,31 değişim gösterdi. Mevcut XERA / USD dönüşüm oranı XERA başına $ 0 şeklindedir.

Xera, şu anda piyasa değeri açısından $ 11.906,67 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B XERA şeklindedir. Son 24 saat içinde XERA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00443565 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, XERA, son bir saatte -- ve son 7 günde -%2,22 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Xera (XERA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 11,91K$ 11,91K $ 11,91K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 11,91K$ 11,91K $ 11,91K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Xera piyasa değeri $ 11,91K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki XERA arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 11,91K.