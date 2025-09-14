xFractal (FRACTAL) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,0011847 $ 0,0011847 $ 0,0011847 24 sa Düşük $ 0,00201124 $ 0,00201124 $ 0,00201124 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,0011847$ 0,0011847 $ 0,0011847 24 sa Yüksek $ 0,00201124$ 0,00201124 $ 0,00201124 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00201124$ 0,00201124 $ 0,00201124 En Düşük Fiyat $ 0,0011847$ 0,0011847 $ 0,0011847 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,55 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%42,84 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

xFractal (FRACTAL) canlı fiyatı $0,00198956. FRACTAL, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0011847 ve en yüksek $ 0,00201124 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FRACTAL için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00201124, en düşük fiyatı ise $ 0,0011847 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FRACTAL son bir saatte +%0,55 değişim gösterdi, 24 saatte +%42,84 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

xFractal (FRACTAL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,97M$ 1,97M $ 1,97M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,97M$ 1,97M $ 1,97M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki xFractal piyasa değeri $ 1,97M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FRACTAL arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,97M.