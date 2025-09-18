XFROG (XFROG) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00002238 $ 0,00002238 $ 0,00002238 24 sa Düşük $ 0,00002768 $ 0,00002768 $ 0,00002768 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00002238$ 0,00002238 $ 0,00002238 24 sa Yüksek $ 0,00002768$ 0,00002768 $ 0,00002768 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00003795$ 0,00003795 $ 0,00003795 En Düşük Fiyat $ 0,00002218$ 0,00002218 $ 0,00002218 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,83 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%2,56 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

XFROG (XFROG) canlı fiyatı $0,00002302. XFROG, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00002238 ve en yüksek $ 0,00002768 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. XFROG için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00003795, en düşük fiyatı ise $ 0,00002218 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, XFROG son bir saatte -%1,83 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,56 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

XFROG (XFROG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,84M$ 4,84M $ 4,84M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,84M$ 4,84M $ 4,84M Dolaşım Arzı 210,00B 210,00B 210,00B Toplam Arz 210.000.000.000,0 210.000.000.000,0 210.000.000.000,0

Şu anki XFROG piyasa değeri $ 4,84M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki XFROG arzı 210,00B olup, toplam arzı 210000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,84M.