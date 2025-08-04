xFUND (XFUND) Nedir?

xFUND is the on-chain governance and access token for the Unification Oracle of Oracles and other DeFi products. Please note this is a separate token from FUND which is on a separate mainnet.

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xFUND (XFUND) Kaynağı Resmi Websitesi

xFUND (XFUND) Token Ekonomisi

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