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xFUND Fiyatı (XFUND)

Listelenmedi

xFUND (XFUND) Canlı Fiyat Grafiği

$186,37
$186,37$186,37
+%4,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü xFUND (XFUND) Fiyatı

xFUND (XFUND), şu anda 186,3 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,86M USD piyasa değerine sahiptir. XFUND / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

xFUND Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%4,16
xFUND 24 saatlik fiyat değişimi
9,97K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında xFUND (XFUND) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, xFUND / USD fiyat değişimi, $ +7,44.
Son 30 gün içerisinde, xFUND / USD fiyat değişimi, $ +70,7488036200.
Son 60 gün içerisinde, xFUND / USD fiyat değişimi, $ +28,0819677600.
Son 90 gün içerisinde, xFUND / USD fiyat değişimi, $ +20,17063944402593.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +7,44+%4,16
30 Gün$ +70,7488036200+%37,98
60 Gün$ +28,0819677600+%15,07
90 Gün$ +20,17063944402593+%12,14

xFUND (XFUND) Fiyat Analizi

En güncel xFUND fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 177,83
$ 177,83$ 177,83

$ 186,32
$ 186,32$ 186,32

$ 10.139,65
$ 10.139,65$ 10.139,65

+%0,67

+%4,16

-%6,71

xFUND (XFUND) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,86M
$ 1,86M$ 1,86M

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9,97K
9,97K 9,97K

xFUND (XFUND) Nedir?

xFUND is the on-chain governance and access token for the Unification Oracle of Oracles and other DeFi products.  Please note this is a separate token from FUND which is on a separate mainnet. 

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

xFUND (XFUND) Kaynağı

Resmi Websitesi

xFUND (XFUND) Token Ekonomisi

xFUND (XFUND) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. XFUND tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

XFUND Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 XFUND / VND
4.902.484,5
1 XFUND / AUD
A$286,902
1 XFUND / GBP
139,725
1 XFUND / EUR
160,218
1 XFUND / USD
$186,3
1 XFUND / MYR
RM788,049
1 XFUND / TRY
7.576,821
1 XFUND / JPY
¥27.386,1
1 XFUND / ARS
ARS$254.159,775
1 XFUND / RUB
14.876,055
1 XFUND / INR
16.329,195
1 XFUND / IDR
Rp3.054.097,872
1 XFUND / KRW
257.319,423
1 XFUND / PHP
10.673,127
1 XFUND / EGP
￡E.9.024,372
1 XFUND / BRL
R$1.026,513
1 XFUND / CAD
C$255,231
1 XFUND / BDT
22.687,614
1 XFUND / NGN
283.993,857
1 XFUND / UAH
7.772,436
1 XFUND / VES
Bs22.914,9
1 XFUND / CLP
$179.965,8
1 XFUND / PKR
Rs52.804,872
1 XFUND / KZT
100.592,685
1 XFUND / THB
฿6.037,983
1 XFUND / TWD
NT$5.559,192
1 XFUND / AED
د.إ683,721
1 XFUND / CHF
Fr149,04
1 XFUND / HKD
HK$1.462,455
1 XFUND / MAD
.د.م1.687,878
1 XFUND / MXN
$3.500,577
1 XFUND / PLN
687,447
1 XFUND / RON
лв815,994
1 XFUND / SEK
kr1.799,658
1 XFUND / BGN
лв314,847
1 XFUND / HUF
Ft64.107,693
1 XFUND / CZK
3.955,149
1 XFUND / KWD
د.ك56,8215
1 XFUND / ILS
633,42