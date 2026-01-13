Bugünkü xmas cult Fiyatı

Bugünkü xmas cult (XMAS) fiyatı $ 0,00002411 olup, son 24 saatte % 14,18 değişim gösterdi. Mevcut XMAS / USD dönüşüm oranı XMAS başına $ 0,00002411 şeklindedir.

xmas cult, şu anda piyasa değeri açısından $ 23.581 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 978,20M XMAS şeklindedir. Son 24 saat içinde XMAS, $ 0,0000242 (en düşük) ile $ 0,00002881 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00051231 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0000124 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, XMAS, son bir saatte -%0,92 ve son 7 günde +%51,31 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

xmas cult (XMAS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 23,58K$ 23,58K $ 23,58K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 23,58K$ 23,58K $ 23,58K Dolaşım Arzı 978,20M 978,20M 978,20M Toplam Arz 978.196.396,718289 978.196.396,718289 978.196.396,718289

