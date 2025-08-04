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XSGD Fiyatı (XSGD)

Listelenmedi

XSGD (XSGD) Canlı Fiyat Grafiği

$0,776406
$0,776406$0,776406
+%0,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü XSGD (XSGD) Fiyatı

XSGD (XSGD), şu anda 0,776363 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 10,92M USD piyasa değerine sahiptir. XSGD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

XSGD Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,19
XSGD 24 saatlik fiyat değişimi
14,07M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında XSGD (XSGD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, XSGD / USD fiyat değişimi, $ +0,0014625.
Son 30 gün içerisinde, XSGD / USD fiyat değişimi, $ -0,0073472665.
Son 60 gün içerisinde, XSGD / USD fiyat değişimi, $ -0,0016720529.
Son 90 gün içerisinde, XSGD / USD fiyat değişimi, $ +0,000248910203782.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0014625+%0,19
30 Gün$ -0,0073472665-%0,94
60 Gün$ -0,0016720529-%0,21
90 Gün$ +0,000248910203782+%0,03

XSGD (XSGD) Fiyat Analizi

En güncel XSGD fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,770677
$ 0,770677$ 0,770677

$ 0,776918
$ 0,776918$ 0,776918

$ 1,36
$ 1,36$ 1,36

+%0,03

+%0,19

-%0,39

XSGD (XSGD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 10,92M
$ 10,92M$ 10,92M

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14,07M
14,07M 14,07M

XSGD (XSGD) Nedir?

XSGD is the world's first Travel Rule compliant stablecoin - backed by the Singapore-Dollar. XSGD is part of the StraitsX stablecoin initiative for SEA by Xfers.

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XSGD (XSGD) Kaynağı

Resmi Websitesi

XSGD (XSGD) Token Ekonomisi

XSGD (XSGD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. XSGD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

XSGD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 XSGD / VND
20.429,992345
1 XSGD / AUD
A$1,19559902
1 XSGD / GBP
0,58227225
1 XSGD / EUR
0,66767218
1 XSGD / USD
$0,776363
1 XSGD / MYR
RM3,28401549
1 XSGD / TRY
31,57468321
1 XSGD / JPY
¥114,125361
1 XSGD / ARS
ARS$1.059,15322275
1 XSGD / RUB
61,99258555
1 XSGD / INR
68,04821695
1 XSGD / IDR
Rp12.727,26025872
1 XSGD / KRW
1.072,32033923
1 XSGD / PHP
44,47783627
1 XSGD / EGP
￡E.37,60702372
1 XSGD / BRL
R$4,27776013
1 XSGD / CAD
C$1,06361731
1 XSGD / BDT
94,54548614
1 XSGD / NGN
1.183,47999357
1 XSGD / UAH
32,38986436
1 XSGD / VES
Bs95,492649
1 XSGD / CLP
$749,966658
1 XSGD / PKR
Rs220,05232872
1 XSGD / KZT
419,19720185
1 XSGD / THB
฿25,16192483
1 XSGD / TWD
NT$23,16667192
1 XSGD / AED
د.إ2,84925221
1 XSGD / CHF
Fr0,6210904
1 XSGD / HKD
HK$6,09444955
1 XSGD / MAD
.د.م7,03384878
1 XSGD / MXN
$14,58786077
1 XSGD / PLN
2,86477947
1 XSGD / RON
лв3,40046994
1 XSGD / SEK
kr7,49966658
1 XSGD / BGN
лв1,31205347
1 XSGD / HUF
Ft267,15427193
1 XSGD / CZK
16,48218649
1 XSGD / KWD
د.ك0,236790715
1 XSGD / ILS
2,6396342