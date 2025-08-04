XSilo (XSILO) Nedir?

xSILO is the staked token of SILO (https://www.coingecko.com/en/coins/silo-finance). Users stake SILO to receive xSILO on Sonic Mainnet. xSILO receives revenue distribution from the DAO and endows holders with voting power. This is not a new project but rather a request to list a new token for an existing project. Kindly add it to our existing project page: https://www.coingecko.com/en/coins/silo-finance

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XSilo (XSILO) Kaynağı Resmi Websitesi

XSilo (XSILO) Token Ekonomisi

XSilo (XSILO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. XSILO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!