XVGARB (XVGARB) Nedir?

XVGARB is pegged to the value of the Arbitrum One chain! It thrives by offering lightning-fast transactions and low fees powered by one of the most adopted rollups in Web3. This launch connects Verge holders with a vast DeFi ecosystem and efficient Layer 2 UX that rivals centralized exchanges in speed. This token was one of 6 that was offered in the XVGSuite Pinksale! Please visit our telegram channel if you have further questions!

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XVGARB (XVGARB) Kaynağı Resmi Websitesi

XVGARB (XVGARB) Token Ekonomisi

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