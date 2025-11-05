Yachts Coin Fiyatı (YTC)
-%0,83
-%4,05
-%23,25
-%23,25
Yachts Coin (YTC) canlı fiyatı $0,00006856. YTC, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00006438 ve en yüksek $ 0,00007446 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. YTC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01146773, en düşük fiyatı ise $ 0,00006438 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, YTC son bir saatte -%0,83 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,05 ve son 7 günde -%23,25 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Yachts Coin piyasa değeri $ 68,98K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki YTC arzı 999,91M olup, toplam arzı 999905365.837744. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 68,98K.
Gün içerisinde, Yachts Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Yachts Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,0000278241.
Son 60 gün içerisinde, Yachts Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,0000571555.
Son 90 gün içerisinde, Yachts Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,00007884435582422372.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%4,05
|30 Gün
|$ -0,0000278241
|-%40,58
|60 Gün
|$ -0,0000571555
|-%83,36
|90 Gün
|$ -0,00007884435582422372
|-%53,48
Yachtscoin (YTC) Project Overview
Launched in December 2024 by a boutique yacht brokerage company with 20 years of experience in the luxury yacht market, Yachtscoin (YTC) is a cryptocurrency designed to bridge the gap between the maritime industry and blockchain technology. The project focuses on facilitating seamless transactions within the yachting ecosystem, offering an efficient, secure, and transparent payment method for high-value maritime services and luxury yacht acquisitions.
Yachtscoin aims to address the specific needs of yacht owners, brokers, manufacturers, and service providers by streamlining payments for yacht purchases, charters, maintenance, and exclusive maritime experiences. Traditional payment methods in this industry often involve complex processes, high fees, and delays. YTC offers a blockchain-based alternative that ensures fast, low-cost, and borderless transactions, enhancing efficiency and security for all parties involved.
The Yachtscoin ecosystem integrates smart contract functionality to automate contractual agreements in yacht sales and charters. This feature reduces administrative overhead, minimizes fraud risk, and ensures secure, trustless transactions. By leveraging blockchain technology, YTC improves transactional transparency, giving users confidence in the security and legitimacy of their dealings.
Yachtscoin also aims to become a versatile tool for luxury lifestyle investments by enabling payments for related services such as marina fees, crew management, fuel provisioning, and yacht maintenance. The project is designed to support partnerships with yacht manufacturers, marinas, and service providers, further integrating YTC into the broader maritime economy.
The project’s website features information on the world’s top 10 largest yachts, reflecting Yachtscoin’s commitment to aligning with the luxury maritime sector. This content is intended to engage enthusiasts and investors interested in combining the world of luxury yachts with innovative blockchain solutions.
Yachtscoin is developed with scalability and security in mind to support the growing demand for digital transactions in high-value industries. It is built to integrate with existing payment infrastructures and offers straightforward wallet solutions for seamless adoption by individuals and businesses in the yachting market.
Future developments for Yachtscoin include expanding partnerships with global yacht dealers, integrating with NFT marketplaces for yacht-related digital assets, and developing exclusive membership programs offering premium yachting experiences.
Yachtscoin’s mission is to simplify and modernize financial operations within the luxury yachting industry by providing a secure, efficient, and user-friendly cryptocurrency tailored to the sector’s unique needs.
Yachts Coin (YTC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar.
