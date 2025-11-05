Yachts Coin (YTC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00006438 $ 0,00006438 $ 0,00006438 24 sa Düşük $ 0,00007446 $ 0,00007446 $ 0,00007446 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00006438$ 0,00006438 $ 0,00006438 24 sa Yüksek $ 0,00007446$ 0,00007446 $ 0,00007446 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01146773$ 0,01146773 $ 0,01146773 En Düşük Fiyat $ 0,00006438$ 0,00006438 $ 0,00006438 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,83 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%4,05 Fiyat Değişimi (7 G) -%23,25 Fiyat Değişimi (7 G) -%23,25

Yachts Coin (YTC) canlı fiyatı $0,00006856. YTC, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00006438 ve en yüksek $ 0,00007446 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. YTC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01146773, en düşük fiyatı ise $ 0,00006438 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, YTC son bir saatte -%0,83 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,05 ve son 7 günde -%23,25 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Yachts Coin (YTC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 68,98K$ 68,98K $ 68,98K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 68,98K$ 68,98K $ 68,98K Dolaşım Arzı 999,91M 999,91M 999,91M Toplam Arz 999.905.365,837744 999.905.365,837744 999.905.365,837744

Şu anki Yachts Coin piyasa değeri $ 68,98K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki YTC arzı 999,91M olup, toplam arzı 999905365.837744. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 68,98K.