Bugünkü canlı Yachts Coin fiyatı 0,00006856 USD. YTC / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. YTC fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

YTC Hakkında Daha Fazla Bilgi

YTC Fiyat Bilgileri

YTC Nedir

YTC Whitepaper

YTC Resmi Websitesi

YTC Token Ekonomisi

YTC Fiyat Tahmini

Yachts Coin Logosu

Yachts Coin Fiyatı (YTC)

Listelenmedi

1 YTC / USD Canlı Fiyatı:

-%4,101D
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
Yachts Coin (YTC) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:18:46 (UTC+8)

Yachts Coin (YTC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
24 sa Yüksek

-%0,83

-%4,05

-%23,25

-%23,25

Yachts Coin (YTC) canlı fiyatı $0,00006856. YTC, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00006438 ve en yüksek $ 0,00007446 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. YTC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01146773, en düşük fiyatı ise $ 0,00006438 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, YTC son bir saatte -%0,83 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,05 ve son 7 günde -%23,25 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Yachts Coin (YTC) Piyasa Bilgileri

Şu anki Yachts Coin piyasa değeri $ 68,98K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki YTC arzı 999,91M olup, toplam arzı 999905365.837744. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 68,98K.

Yachts Coin (YTC) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Yachts Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Yachts Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,0000278241.
Son 60 gün içerisinde, Yachts Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,0000571555.
Son 90 gün içerisinde, Yachts Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,00007884435582422372.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%4,05
30 Gün$ -0,0000278241-%40,58
60 Gün$ -0,0000571555-%83,36
90 Gün$ -0,00007884435582422372-%53,48

Yachts Coin (YTC) Nedir?

Yachtscoin (YTC) Project Overview

Launched in December 2024 by a boutique yacht brokerage company with 20 years of experience in the luxury yacht market, Yachtscoin (YTC) is a cryptocurrency designed to bridge the gap between the maritime industry and blockchain technology. The project focuses on facilitating seamless transactions within the yachting ecosystem, offering an efficient, secure, and transparent payment method for high-value maritime services and luxury yacht acquisitions.

Yachtscoin aims to address the specific needs of yacht owners, brokers, manufacturers, and service providers by streamlining payments for yacht purchases, charters, maintenance, and exclusive maritime experiences. Traditional payment methods in this industry often involve complex processes, high fees, and delays. YTC offers a blockchain-based alternative that ensures fast, low-cost, and borderless transactions, enhancing efficiency and security for all parties involved.

The Yachtscoin ecosystem integrates smart contract functionality to automate contractual agreements in yacht sales and charters. This feature reduces administrative overhead, minimizes fraud risk, and ensures secure, trustless transactions. By leveraging blockchain technology, YTC improves transactional transparency, giving users confidence in the security and legitimacy of their dealings.

Yachtscoin also aims to become a versatile tool for luxury lifestyle investments by enabling payments for related services such as marina fees, crew management, fuel provisioning, and yacht maintenance. The project is designed to support partnerships with yacht manufacturers, marinas, and service providers, further integrating YTC into the broader maritime economy.

The project’s website features information on the world’s top 10 largest yachts, reflecting Yachtscoin’s commitment to aligning with the luxury maritime sector. This content is intended to engage enthusiasts and investors interested in combining the world of luxury yachts with innovative blockchain solutions.

Yachtscoin is developed with scalability and security in mind to support the growing demand for digital transactions in high-value industries. It is built to integrate with existing payment infrastructures and offers straightforward wallet solutions for seamless adoption by individuals and businesses in the yachting market.

Future developments for Yachtscoin include expanding partnerships with global yacht dealers, integrating with NFT marketplaces for yacht-related digital assets, and developing exclusive membership programs offering premium yachting experiences.

Yachtscoin’s mission is to simplify and modernize financial operations within the luxury yachting industry by providing a secure, efficient, and user-friendly cryptocurrency tailored to the sector’s unique needs.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Yachts Coin (YTC) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Yachts Coin Fiyat Tahmini (USD)

Yachts Coin (YTC) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Yachts Coin (YTC) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Yachts Coin için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Yachts Coin fiyat tahminini hemen kontrol edin!

YTC Varlığından Yerel Para Birimlerine

Yachts Coin (YTC) Token Ekonomisi

Yachts Coin (YTC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. YTC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Yachts Coin (YTC) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Yachts Coin (YTC) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı YTC fiyatı, 0,00006856 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
YTC / USD güncel fiyatı nedir?
YTC / USD güncel fiyatı $ 0,00006856. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Yachts Coin varlığının piyasa değeri nedir?
YTC piyasa değeri $ 68,98K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki YTC arzı nedir?
Dolaşımdaki YTC arzı, 999,91M USD.
YTC için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
YTC, ATH fiyatı olan 0,01146773 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük YTC fiyatı (ATL) nedir?
YTC, ATL fiyatı olan 0,00006438 USD değerine düştü.
YTC işlem hacmi nedir?
YTC için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
YTC bu yıl daha da yükselir mi?
YTC piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için YTC fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:18:46 (UTC+8)

Yachts Coin (YTC) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

