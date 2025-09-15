YAPE Hakkında Daha Fazla Bilgi

YAPE Logosu

YAPE Fiyatı (YAPE)

Listelenmedi

1 YAPE / USD Canlı Fiyatı:

$0,083637
$0,083637$0,083637
-%2,601D
mexc
USD
YAPE (YAPE) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-15 12:57:13 (UTC+8)

YAPE (YAPE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,080895
$ 0,080895$ 0,080895
24 sa Düşük
$ 0,08688
$ 0,08688$ 0,08688
24 sa Yüksek

$ 0,080895
$ 0,080895$ 0,080895

$ 0,08688
$ 0,08688$ 0,08688

$ 0,087726
$ 0,087726$ 0,087726

$ 0,080895
$ 0,080895$ 0,080895

-%0,08

-%2,63

--

--

YAPE (YAPE) canlı fiyatı $0,083637. YAPE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,080895 ve en yüksek $ 0,08688 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. YAPE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,087726, en düşük fiyatı ise $ 0,080895 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, YAPE son bir saatte -%0,08 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,63 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

YAPE (YAPE) Piyasa Bilgileri

$ 1,74M
$ 1,74M$ 1,74M

--
----

$ 1,74M
$ 1,74M$ 1,74M

20,78M
20,78M 20,78M

20.775.607,76034448
20.775.607,76034448 20.775.607,76034448

Şu anki YAPE piyasa değeri $ 1,74M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki YAPE arzı 20,78M olup, toplam arzı 20775607.76034448. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,74M.

YAPE (YAPE) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, YAPE / USD fiyat değişimi, $ -0,00225952865053024.
Son 30 gün içerisinde, YAPE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, YAPE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, YAPE / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00225952865053024-%2,63
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

YAPE (YAPE) Nedir?

Yape Club is an AI-powered co-yapping platform that connects Web3 projects with creators through a system of content quests. At the heart of the product is the Yape AI Agent, a co-author that helps creators produce fast, high-quality, and brand-aligned niche content on Crypto Twitter. The Yape team bridges the gap between projects that need meaningful attention and creators looking to monetize their skills, offering a fairer, AI-augmented ecosystem where both sides benefit.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

YAPE (YAPE) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

YAPE Fiyat Tahmini (USD)

YAPE (YAPE) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? YAPE (YAPE) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak YAPE için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

YAPE fiyat tahminini hemen kontrol edin!

YAPE Varlığından Yerel Para Birimlerine

YAPE (YAPE) Token Ekonomisi

YAPE (YAPE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. YAPE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: YAPE (YAPE) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü YAPE (YAPE) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı YAPE fiyatı, 0,083637 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
YAPE / USD güncel fiyatı nedir?
YAPE / USD güncel fiyatı $ 0,083637. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
YAPE varlığının piyasa değeri nedir?
YAPE piyasa değeri $ 1,74M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki YAPE arzı nedir?
Dolaşımdaki YAPE arzı, 20,78M USD.
YAPE için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
YAPE, ATH fiyatı olan 0,087726 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük YAPE fiyatı (ATL) nedir?
YAPE, ATL fiyatı olan 0,080895 USD değerine düştü.
YAPE işlem hacmi nedir?
YAPE için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
YAPE bu yıl daha da yükselir mi?
YAPE piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için YAPE fiyat tahminine göz atın.
Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.