YAPE (YAPE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,080895 $ 0,080895 $ 0,080895 24 sa Düşük $ 0,08688 $ 0,08688 $ 0,08688 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,080895$ 0,080895 $ 0,080895 24 sa Yüksek $ 0,08688$ 0,08688 $ 0,08688 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,087726$ 0,087726 $ 0,087726 En Düşük Fiyat $ 0,080895$ 0,080895 $ 0,080895 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,08 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%2,63 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

YAPE (YAPE) canlı fiyatı $0,083637. YAPE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,080895 ve en yüksek $ 0,08688 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. YAPE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,087726, en düşük fiyatı ise $ 0,080895 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, YAPE son bir saatte -%0,08 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,63 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

YAPE (YAPE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,74M$ 1,74M $ 1,74M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,74M$ 1,74M $ 1,74M Dolaşım Arzı 20,78M 20,78M 20,78M Toplam Arz 20.775.607,76034448 20.775.607,76034448 20.775.607,76034448

Şu anki YAPE piyasa değeri $ 1,74M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki YAPE arzı 20,78M olup, toplam arzı 20775607.76034448. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,74M.