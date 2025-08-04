Yay StakeStone Ether Fiyatı (YAYSTONE)
Yay StakeStone Ether (YAYSTONE), şu anda 3.708,77 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 3,53M USD piyasa değerine sahiptir. YAYSTONE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Yay StakeStone Ether / USD fiyat değişimi, $ +63,01.
Son 30 gün içerisinde, Yay StakeStone Ether / USD fiyat değişimi, $ +1.534,3300170640.
Son 60 gün içerisinde, Yay StakeStone Ether / USD fiyat değişimi, $ +1.359,6369363850.
Son 90 gün içerisinde, Yay StakeStone Ether / USD fiyat değişimi, $ +1.856,9642199052905.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +63,01
|+%1,73
|30 Gün
|$ +1.534,3300170640
|+%41,37
|60 Gün
|$ +1.359,6369363850
|+%36,66
|90 Gün
|$ +1.856,9642199052905
|+%100,28
En güncel Yay StakeStone Ether fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
%0,00
+%1,73
-%8,38
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The SocialFi “Yay!” provides a place where web2 and web3 meet, where users and investors co-exist, and where everyone can connect, create a community and earn rewards. Since January 2020, Yay! offers over 9 million users a place where users find their interests, get connected, create community, casually make group calls, and more. Now, we are building our tokenomics which require the participation of Web3 investors worldwide. Therefore, Yay! Staking Campaign is launched as part of our long-term vision. The Yay! Staking Campaign is designed to strengthen the Yay! ecosystem liquidity by allowing users to earn various rewards through participation. The campaign primarily targets Yay! supporters, encouraging them to stake their assets with protocol partners such as StakeStone, Kelp, and others via Yay! Dashboard. In return, participants can earn not only various points from these partners but also Yay! Gold and additional points along with future planned airdrop by Yay!
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|1 YAYSTONE / VND
₫97.596.282,55
|1 YAYSTONE / AUD
A$5.711,5058
|1 YAYSTONE / GBP
￡2.781,5775
|1 YAYSTONE / EUR
€3.189,5422
|1 YAYSTONE / USD
$3.708,77
|1 YAYSTONE / MYR
RM15.688,0971
|1 YAYSTONE / TRY
₺150.835,6759
|1 YAYSTONE / JPY
¥545.189,19
|1 YAYSTONE / ARS
ARS$5.059.689,4725
|1 YAYSTONE / RUB
₽296.145,2845
|1 YAYSTONE / INR
₹325.073,6905
|1 YAYSTONE / IDR
Rp60.799.498,4688
|1 YAYSTONE / KRW
₩5.122.590,2117
|1 YAYSTONE / PHP
₱212.475,4333
|1 YAYSTONE / EGP
￡E.179.652,8188
|1 YAYSTONE / BRL
R$20.435,3227
|1 YAYSTONE / CAD
C$5.081,0149
|1 YAYSTONE / BDT
৳451.654,0106
|1 YAYSTONE / NGN
₦5.653.611,9003
|1 YAYSTONE / UAH
₴154.729,8844
|1 YAYSTONE / VES
Bs456.178,71
|1 YAYSTONE / CLP
$3.582.671,82
|1 YAYSTONE / PKR
Rs1.051.213,7688
|1 YAYSTONE / KZT
₸2.002.550,3615
|1 YAYSTONE / THB
฿120.201,2357
|1 YAYSTONE / TWD
NT$110.669,6968
|1 YAYSTONE / AED
د.إ13.611,1859
|1 YAYSTONE / CHF
Fr2.967,016
|1 YAYSTONE / HKD
HK$29.113,8445
|1 YAYSTONE / MAD
.د.م33.601,4562
|1 YAYSTONE / MXN
$69.687,7883
|1 YAYSTONE / PLN
zł13.685,3613
|1 YAYSTONE / RON
лв16.244,4126
|1 YAYSTONE / SEK
kr35.826,7182
|1 YAYSTONE / BGN
лв6.267,8213
|1 YAYSTONE / HUF
Ft1.276.224,8447
|1 YAYSTONE / CZK
Kč78.737,1871
|1 YAYSTONE / KWD
د.ك1.131,17485
|1 YAYSTONE / ILS
₪12.609,818