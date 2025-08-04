YETI Fiyatı (YETI)
YETI (YETI), şu anda 0,00541503 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 4,33M USD piyasa değerine sahiptir. YETI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, YETI / USD fiyat değişimi, $ -0,000288350761769794.
Son 30 gün içerisinde, YETI / USD fiyat değişimi, $ -0,0037834446.
Son 60 gün içerisinde, YETI / USD fiyat değişimi, $ -0,0034487903.
Son 90 gün içerisinde, YETI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,000288350761769794
|-%5,05
|30 Gün
|$ -0,0037834446
|-%69,86
|60 Gün
|$ -0,0034487903
|-%63,68
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel YETI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,72
-%5,05
-%53,39
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
YETI is a Solana-based meme token and cultural experiment focused on decentralized community engagement, content creation, and social commentary within the crypto space. It was launched in May 2025 with no presale, no VC backing, and a renounced contract, ensuring a fair and transparent token distribution. The project is designed around a decentralized model where community members drive visibility and growth through daily meme campaigns, Telegram-based raiding efforts, and influencer collaborations. Rather than focusing on technical utility or DeFi functions, YETI leverages meme culture and humor to foster engagement, amplify messages, and challenge conventional narratives within the Solana ecosystem. YETI is traded on decentralized exchanges like Raydium and has gained early momentum through high-volume social media reach and organized online campaigns. All development and promotion efforts are community-led, and the project has no roadmap or centralized leadership, aligning with its core principle of authentic, ground-up crypto culture.
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₫142,49651445
|1 YETI / AUD
A$0,0083391462
|1 YETI / GBP
￡0,0040612725
|1 YETI / EUR
€0,0046569258
|1 YETI / USD
$0,00541503
|1 YETI / MYR
RM0,0229055769
|1 YETI / TRY
₺0,2202292701
|1 YETI / JPY
¥0,79600941
|1 YETI / ARS
ARS$7,3874546775
|1 YETI / RUB
₽0,4323901455
|1 YETI / INR
₹0,4746273795
|1 YETI / IDR
Rp88,7709694032
|1 YETI / KRW
₩7,4792935863
|1 YETI / PHP
₱0,3102270687
|1 YETI / EGP
￡E.0,2623040532
|1 YETI / BRL
R$0,0298368153
|1 YETI / CAD
C$0,0074185911
|1 YETI / BDT
৳0,6594423534
|1 YETI / NGN
₦8,2546175817
|1 YETI / UAH
₴0,2259150516
|1 YETI / VES
Bs0,66604869
|1 YETI / CLP
$5,23091898
|1 YETI / PKR
Rs1,5348361032
|1 YETI / KZT
₸2,9238454485
|1 YETI / THB
฿0,1755011223
|1 YETI / TWD
NT$0,1615844952
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د.إ0,0198731601
|1 YETI / CHF
Fr0,004332024
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HK$0,0425079855
|1 YETI / MAD
.د.م0,0490601718
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$0,1017484137
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zł0,0199814607
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kr0,0523091898
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лв0,0091514007
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Ft1,8633659733
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د.ك0,00165158415
|1 YETI / ILS
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