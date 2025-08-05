Yield App (YLD) Nedir?

YIELD, a licensed and regulated FinTech company, offers a mobile app and web platform designed to provide the easiest way to invest in DeFi using crypto or traditional currencies, regardless of your financial or technological level of expertise.

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Yield App (YLD) Kaynağı Resmi Websitesi

Yield App (YLD) Token Ekonomisi

Yield App (YLD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. YLD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!