Yield Yak (YAK) Nedir?

Yield Yak is an easy-to-use tool to earn more yield from DeFi farming on the Avalanche network. It is a community-driven project. Our community compounds rewards, suggests new strategies, proposes key configuration updates and contributes to development. Yield Yak farms can run forever, without the team's involvement. Staked $YAK will receive $AVAX. YY network revenue (collected in tokens, usually) will be converted to AVAX and distributed to stakers.

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Yield Yak (YAK) Kaynağı Resmi Websitesi

Yield Yak (YAK) Token Ekonomisi

Yield Yak (YAK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. YAK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!