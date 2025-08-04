YieldNest Restaked ETH (YNETH) Nedir?

Native liquid restaking token that earns yield by running ETH validators and restaking to Active Validator Services (AVS). The yields are auto-compounded in more ETH.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

YieldNest Restaked ETH (YNETH) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

YieldNest Restaked ETH (YNETH) Token Ekonomisi

YieldNest Restaked ETH (YNETH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. YNETH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!