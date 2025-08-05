Yieltra (YLT) Nedir?

Yieltra (YLT) is a DeFi-native token designed to deliver passive income in USDC to its holders through a fully automated mechanism embedded in its smart contract. Operating on the Solana blockchain, Yieltra enables fast, low-cost transactions and effortless participation — without the need for staking, wallet connection, or centralized platforms. Yieltra is more than a token — it’s an economic engine: rewarding users, sustaining itself, and scaling organically through community engagement and protocol growth.

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Yieltra (YLT) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Yieltra (YLT) Token Ekonomisi

Yieltra (YLT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. YLT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!