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Yod Agent Fiyatı (YOD)

Listelenmedi

Yod Agent (YOD) Canlı Fiyat Grafiği

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%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Yod Agent (YOD) Fiyatı

Yod Agent (YOD), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 11,36K USD piyasa değerine sahiptir. YOD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Yod Agent Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Yod Agent 24 saatlik fiyat değişimi
899,48M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Yod Agent (YOD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Yod Agent / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Yod Agent / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Yod Agent / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Yod Agent / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ 0+%4,66
60 Gün$ 0-%6,15
90 Gün$ 0--

Yod Agent (YOD) Fiyat Analizi

En güncel Yod Agent fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00394946
$ 0,00394946$ 0,00394946

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--

-%14,93

Yod Agent (YOD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 11,36K
$ 11,36K$ 11,36K

--
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899,48M
899,48M 899,48M

Yod Agent (YOD) Nedir?

Yod Agent is a platform that simplifies the process of creating tokens and investing in presales via Twitter thanks to AI. Yod Agent ensures fair token deployments by featuring advanced customization of launch parameters. By allowing token creators to choose a max wallet and a hardcap for the presale when creating their token, Yod Agent ensures a launch free of snipers and malicious actors, providing a transparent launch. Details of each token creation and investment are available on the Yod Agent website, ensuring total transparency. Each step, from token creation to successful user investments and deployment, is analyzed by AI and translated into an informative tweet.

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Yod Agent (YOD) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Yod Agent (YOD) Token Ekonomisi

Yod Agent (YOD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. YOD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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YOD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 YOD / VND
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1 YOD / AUD
A$--
1 YOD / GBP
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1 YOD / EUR
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1 YOD / USD
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1 YOD / MYR
RM--
1 YOD / TRY
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1 YOD / JPY
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1 YOD / ARS
ARS$--
1 YOD / RUB
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1 YOD / INR
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1 YOD / IDR
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1 YOD / KRW
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1 YOD / PHP
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1 YOD / EGP
￡E.--
1 YOD / BRL
R$--
1 YOD / CAD
C$--
1 YOD / BDT
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1 YOD / NGN
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1 YOD / UAH
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1 YOD / VES
Bs--
1 YOD / CLP
$--
1 YOD / PKR
Rs--
1 YOD / KZT
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1 YOD / THB
฿--
1 YOD / TWD
NT$--
1 YOD / AED
د.إ--
1 YOD / CHF
Fr--
1 YOD / HKD
HK$--
1 YOD / MAD
.د.م--
1 YOD / MXN
$--
1 YOD / PLN
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1 YOD / RON
лв--
1 YOD / SEK
kr--
1 YOD / BGN
лв--
1 YOD / HUF
Ft--
1 YOD / CZK
--
1 YOD / KWD
د.ك--
1 YOD / ILS
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