YooShi (YOOSHI) Nedir?

YooShi is developed from a decentralized meme coin to YooShi's game metaverse, devoting to build a bridge between the the P2E game and players and make the game not only for fun but also bring profits! YooShi GamePad provides gaming developers a series of gaming pre-launch supports, such as selling unique in-game assets in the form of NFT, Farms, NFT auction and trading marketplace, etc..

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

YooShi (YOOSHI) Kaynağı Resmi Websitesi

YooShi (YOOSHI) Token Ekonomisi

YooShi (YOOSHI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. YOOSHI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!